Сообщение Fillana » Сегодня, 02:39

Девочки, помогите! Как пережить разрыв? Мы не были женаты официально, но четыре года жили вместе и по сути я считала его своим мужем. А сейчас он просо встал и ушел. И жизнь для меня кончилась. Света белого не вижу! Что делать?