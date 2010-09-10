Разрыв
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Разрыв
Девочки, помогите! Как пережить разрыв? Мы не были женаты официально, но четыре года жили вместе и по сути я считала его своим мужем. А сейчас он просо встал и ушел. И жизнь для меня кончилась. Света белого не вижу! Что делать?
Re: Разрыв
Да уж.. Ситуация стара как мир.. Почему то почти все пары так, кто живет в гражданском браке: женщина считает себя замужней, а мужчина себя - свободным. А потом вот такие вот последствия...
Re: Разрыв
Ой, да мне сейчас не до терминологии. Можно сколько угодно рассуждать о том кто там что считает, но мне-то от этого не легче. Ушла на больничный, сижу дома, видеть никого не могу..
Re: Разрыв
Ну знаете ли! Сидя дома и прячась за семью замками от всех проблем вы ситуацию не разрешите. Ну разошлись и разошлись - бывает! Встряхнитесь, сделайте новую стрижку, купите красивое платье. Пусть ваш бывший еще пожалеет, что ушел!
Re: Разрыв
Пантерка писал(а):Ну знаете ли! Сидя дома и прячась за семью замками от всех проблем вы ситуацию не разрешите. Ну разошлись и разошлись - бывает! Встряхнитесь, сделайте новую стрижку, купите красивое платье. Пусть ваш бывший еще пожалеет, что ушел!
Вот вы все вроде бы правильное говорите, но есть одна проблема. Это все проще сказать, чем сделать. Потому что когда человек находится в таком состоянии, какое сейчас у автора темы, выбраться из него чтобы пойти делать стрижки и прочее - очень сложно. Зачастую бывает, что без посторонней помощи в такой ситуации не обойтись. Я вот что думаю - может к психологу обратиться? Можно ведь сюда, например, зайти и поискать специалиста, который консультирует онлайн: https://bemeta.co/
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