Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?

Сообщение zevc » Сегодня, 12:52

Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины? Планируется утепление полов в загородном доме с подвалом.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?

Сообщение klonik » Сегодня, 13:26

Часто клиенты обращаются с просьбой утеплить полы в нашу компанию, и мы предлагаем именно эту подложку. Долгое время работали с полистиролом, но сегодня подложка под ламинат эва вне конкуренции. Почему? Все просто. Укладывать его можно даже на стяжку с дефектами. Не нужно ничего выравнивать, что экономит и время деньги. Плюс стоит такая подложка недорого. Мы заказываем товар оптом в компании ООО «Жанетт».
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