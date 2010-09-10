Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 420
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?

Сообщение zevc » 16 ноя 2020, 12:52

Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины? Планируется утепление полов в загородном доме с подвалом.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 419
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?

Сообщение klonik » 16 ноя 2020, 13:26

Часто клиенты обращаются с просьбой утеплить полы в нашу компанию, и мы предлагаем именно эту подложку. Долгое время работали с полистиролом, но сегодня подложка под ламинат эва вне конкуренции. Почему? Все просто. Укладывать его можно даже на стяжку с дефектами. Не нужно ничего выравнивать, что экономит и время деньги. Плюс стоит такая подложка недорого. Мы заказываем товар оптом в компании ООО «Жанетт».
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?

Сообщение derigor » Сегодня, 17:49

zevc писал(а):Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины? Планируется утепление полов в загородном доме с подвалом.


не вредно ли использовать такую подложку будет? мне не доводилось пользоваться такой просто.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 17:57

zevc писал(а):Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины? Планируется утепление полов в загородном доме с подвалом.



Наверное, от ламината непосредственно зависит, смотря какой выберите. Например, для продукции Fargo https://fargospc.ru/ продаётся специальная подожка, которую можно использовать при проведении монтажных работ. Недорогая, высокого качества, можно такую купить и ламинат вышеуказанный вместе с ней.
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