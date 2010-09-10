Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?
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Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?
Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины? Планируется утепление полов в загородном доме с подвалом.
Re: Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?
Часто клиенты обращаются с просьбой утеплить полы в нашу компанию, и мы предлагаем именно эту подложку. Долгое время работали с полистиролом, но сегодня подложка под ламинат эва вне конкуренции. Почему? Все просто. Укладывать его можно даже на стяжку с дефектами. Не нужно ничего выравнивать, что экономит и время деньги. Плюс стоит такая подложка недорого. Мы заказываем товар оптом в компании ООО «Жанетт».
Re: Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?
zevc писал(а):Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины? Планируется утепление полов в загородном доме с подвалом.
не вредно ли использовать такую подложку будет? мне не доводилось пользоваться такой просто.
Re: Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины?
zevc писал(а):Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины? Планируется утепление полов в загородном доме с подвалом.
Наверное, от ламината непосредственно зависит, смотря какой выберите. Например, для продукции Fargo https://fargospc.ru/ продаётся специальная подожка, которую можно использовать при проведении монтажных работ. Недорогая, высокого качества, можно такую купить и ламинат вышеуказанный вместе с ней.
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