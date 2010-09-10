Сообщение derigor » 01 окт 2021, 17:49

zevc писал(а): Стоит ли покупать подложку под ламинат из вспененной резины? Планируется утепление полов в загородном доме с подвалом.

не вредно ли использовать такую подложку будет? мне не доводилось пользоваться такой просто.