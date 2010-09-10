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parma Гость RZN.info Сообщения: 81 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Полотенцесушители Цитата Сообщение parma » Вчера, 22:56 Знали бы вы насколько полотенцесушитель облегчает жизнь! Даже когда срочно нужно высушить вещи мокрые. Заказали себе на этом сайте вариант электрического полотенцесушителя https://paladii.ua/zaporozhe/polotencesushiteli/ вот несколько месяцев пользуемся и очень довольные, особенно в зимний период это то, что надо! Вернуться к началу

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