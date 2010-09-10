Полотенцесушители

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Полотенцесушители

Сообщение parma » 16 ноя 2020, 22:56

Знали бы вы насколько полотенцесушитель облегчает жизнь! Даже когда срочно нужно высушить вещи мокрые. Заказали себе на этом сайте вариант электрического полотенцесушителя https://paladii.ua/zaporozhe/polotencesushiteli/ вот несколько месяцев пользуемся и очень довольные, особенно в зимний период это то, что надо!
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Полотенцесушители

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 22:08

Да, хорошая штуковина для хозяйства!
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