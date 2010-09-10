Гибкие подводки для смесителя

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Гибкие подводки для смесителя

Сообщение klonik » Сегодня, 12:56

Надо сменить смесители в ванной, вместе с ними думаю менять и подвод. Сейчас думаю какой фирмы брать? Что посоветуете?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Гибкие подводки для смесителя

Сообщение zevc » Сегодня, 15:23

Я бы рекомендовал бы брать отечественные и смесители и подводы. Они, пожалуй, самые надежные. Правда есть нюанс – вам могут втюхать китайщину вместо наших смесителей. А гибкие подводки для смесителя можно взять и других фирм, довольно неплохо делают корейцы и испанцы, также можно взять и немецкие, но они хуже первых и вторых…
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