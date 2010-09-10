Бизнес общепита
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Бизнес общепита
Рестораторы, поделитесь опытом, как вы держите этот бизнес в период карантина? Что-то никак не дадут нам пойти вверх..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Бизнес общепита
И не говорите, в сфере общепита реально заметен простой, но мы командой решили поэкспериментировать qr меню для начала , а если уже вообще закроют такие заведения на карантин, будем на выезд работать, а что делать. У меня есть много знакомых, которые практикуют такой способ обслуживания, понятно, что клиентов не так уже много, но те, кто посещают наше заведение, все благодарны за такой способ.
Re: Бизнес общепита
тут важно обустроить все грамотно, подобрать оборудование, полки для хранения вещей, чтоб ребятам комфортно было работать
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