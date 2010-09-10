Бизнес общепита

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Бизнес общепита

Сообщение Яно4ка » 17 ноя 2020, 14:52

Рестораторы, поделитесь опытом, как вы держите этот бизнес в период карантина? Что-то никак не дадут нам пойти вверх..
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 637
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Бизнес общепита

Сообщение Алексей Кобзарь » 23 ноя 2020, 23:00

И не говорите, в сфере общепита реально заметен простой, но мы командой решили поэкспериментировать qr меню для начала , а если уже вообще закроют такие заведения на карантин, будем на выезд работать, а что делать. У меня есть много знакомых, которые практикуют такой способ обслуживания, понятно, что клиентов не так уже много, но те, кто посещают наше заведение, все благодарны за такой способ.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Бизнес общепита

Сообщение Laca » 21 мар 2021, 15:42

тут важно обустроить все грамотно, подобрать оборудование, полки для хранения вещей, чтоб ребятам комфортно было работать
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Бизнес общепита

Сообщение Alisik » 21 мар 2021, 19:47

Да, оборудование и техника тут важны для комфортной работы. Выбирая стеллажи, мы себе так же заказали пластиковые поддоны выбрав лучшие по размерам, они практичные и работать с ними удобно теперь
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Бизнес общепита

Сообщение derigor » Сегодня, 10:06

Всё что связано с едой и товарами первой необходимости, всегда хорошо продаётся. Так что такой бизнес будет выгодным.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Бизнес общепита

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 10:16

derigor писал(а):Всё что связано с едой и товарами первой необходимости, всегда хорошо продаётся. Так что такой бизнес будет выгодным.

Ещё выгодно продавать табак и всё что с ним связано. Сам именно поэтому планирую купить махорку курительную https://z-54.ru/catalog/maxorka/ оптом, для перепродажи её в розницу. Знакомые её торгуют, у ни бизнес идёт успешно. Так что на ряду с продуктами питания будут продавать.
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