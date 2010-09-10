вывеска для кафе
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 188
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
вывеска для кафе
Можно ли сделать вывеску в бар, чтобы светилась и привлекала народ
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: вывеска для кафе
От того, как будет настроен станок, зависит качество реза, он может быть как матовым, так и прозрачным, что заметно при раскрое прозрачного материала. Порезка оргстекла Киев осуществляется исключительно с использованием профессионального и высокоточного оборудования, поэтому требует высокой квалификации специалиста .Применение лазерной резки и гравировки в работе с оргстеклом обеспечивают высокую повторяемость изделий при производстве их в любых количествах.Края деталей из оргстекла при лазерном резе получаются гладкими и прозрачными.
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