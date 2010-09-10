вывеска для кафе

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

вывеска для кафе

Сообщение Наташа Швец » 17 ноя 2020, 21:14

Можно ли сделать вывеску в бар, чтобы светилась и привлекала народ
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: вывеска для кафе

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:55

От того, как будет настроен станок, зависит качество реза, он может быть как матовым, так и прозрачным, что заметно при раскрое прозрачного материала. Порезка оргстекла Киев осуществляется исключительно с использованием профессионального и высокоточного оборудования, поэтому требует высокой квалификации специалиста .Применение лазерной резки и гравировки в работе с оргстеклом обеспечивают высокую повторяемость изделий при производстве их в любых количествах.Края деталей из оргстекла при лазерном резе получаются гладкими и прозрачными.
Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя