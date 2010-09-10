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zevc Гость RZN.info Сообщения: 119 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Медали Цитата Сообщение zevc » 18 ноя 2020, 10:42 Приветствую, вас. Мне посоветовали в интернете изучить как минимум несколько сайтов, чтобы потом воспользоваться услугами одной компании фалеристики и начать вести сотрудничество. Я нашла тут https://mir-faleristiki.ru/catalog/romb ... ginal.html информацию о том, какие ромбы есть в наличии и сколько они стоят. Прошу вас отписаться и поделиться своими советами, на что стоит обратить внимание при выборе какой-то одной торговой площадки фалеристики для дальнейшего взаимодействия? Буду вам благодарна за ответы и советы. Вернуться к началу

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