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Медали
Приветствую, вас. Мне посоветовали в интернете изучить как минимум несколько сайтов, чтобы потом воспользоваться услугами одной компании фалеристики и начать вести сотрудничество. Я нашла тут https://mir-faleristiki.ru/catalog/romb ... ginal.html информацию о том, какие ромбы есть в наличии и сколько они стоят. Прошу вас отписаться и поделиться своими советами, на что стоит обратить внимание при выборе какой-то одной торговой площадки фалеристики для дальнейшего взаимодействия? Буду вам благодарна за ответы и советы.
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