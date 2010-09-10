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zevc Гость RZN.info Сообщения: 115 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Медали Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 10:52 Добрый день. Не думала, что так сложно будет выбор свой остановить на каком-то одном интернет магазине фалеристики и поэтому, отправилась просматривать внимательно условия сотрудничества и цены, которыми готовы порадовать разные организации. Можно тут https://voensovmag.ru/catalog/medali-ka ... otechestvo изучить представленные в наличии медали, которые посвящены казачеству, а потом уже только решение окончательное принять о том, в каком из направлений стоит двигаться дальше. Вы тоже всегда сравниваете цены, прежде чем что-то покупать? Вернуться к началу

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