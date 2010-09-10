Медали
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Медали
Добрый день. Не думала, что так сложно будет выбор свой остановить на каком-то одном интернет магазине фалеристики и поэтому, отправилась просматривать внимательно условия сотрудничества и цены, которыми готовы порадовать разные организации. Можно тут https://voensovmag.ru/catalog/medali-ka ... otechestvo изучить представленные в наличии медали, которые посвящены казачеству, а потом уже только решение окончательное принять о том, в каком из направлений стоит двигаться дальше. Вы тоже всегда сравниваете цены, прежде чем что-то покупать?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя