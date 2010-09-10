Ремонт

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт

Сообщение zevc » Сегодня, 12:05

Приветствую, вас. Срочно нужны контакты компаний, которые занимаются проведением ремонтных работ в квартирах и домах Москвы. Хочу кардинально изменить спальню и гостиную, поможете с выбором организации?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ремонт

Сообщение klonik » Сегодня, 13:26

Добрый день. Понимаю вас, потому что мне самой пришлось потратить больше часа свободного времени на ознакомление с информацией теоретического плана в интернете, а потом только – оставить заявку на ремонт вот тут и вам советую обязательно изучить условия сотрудничества. Я выбрала готовый вариант ремонта, нашла фотографии в интернете и решила проконсультироваться по всем интересующим вопросам с менеджером напрямую и вам советую поступать также. Отличная возможность, не выходя из дома согласовать все детали, нюансы и даже день начала ремонтных работ назначить. Думаю, что в начале 2021 года буду обращаться к ребятам, чтобы на кухне поклеить новые обои.
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