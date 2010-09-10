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zevc Гость RZN.info Сообщения: 115 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Ремонт Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 12:05 Приветствую, вас. Срочно нужны контакты компаний, которые занимаются проведением ремонтных работ в квартирах и домах Москвы. Хочу кардинально изменить спальню и гостиную, поможете с выбором организации? Вернуться к началу

klonik Гость RZN.info Сообщения: 110 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Ремонт Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 13:26 Добрый день. Понимаю вас, потому что мне самой пришлось потратить больше часа свободного времени на ознакомление с информацией теоретического плана в интернете, а потом только – оставить заявку на ремонт вот тут и вам советую обязательно изучить условия сотрудничества. Я выбрала готовый вариант ремонта, нашла фотографии в интернете и решила проконсультироваться по всем интересующим вопросам с менеджером напрямую и вам советую поступать также. Отличная возможность, не выходя из дома согласовать все детали, нюансы и даже день начала ремонтных работ назначить. Думаю, что в начале 2021 года буду обращаться к ребятам, чтобы на кухне поклеить новые обои. Вернуться к началу

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