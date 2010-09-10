Сообщение zevc » 18 ноя 2020, 12:40

Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь в выборе компании, которая изготавливает памятники на заказ в нашем городе. Приходилось ли кому-то из вас оставлять в интернете заявку на изготовление памятника?