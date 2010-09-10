Памятник
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Памятник
Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь в выборе компании, которая изготавливает памятники на заказ в нашем городе. Приходилось ли кому-то из вас оставлять в интернете заявку на изготовление памятника?
Re: Памятник
Да, и я сама изучила больше десятка сайтов, а потом только решила остановиться на предложении о сотрудничестве с одной организацией. Не зря ведь говорят и пишут о том, что всё познаётся в сравнении. Вот тут на сайте размещены готовые работы и если у вас возникли вопросы, то лучше сразу набрать номер телефона и проконсультироваться со специалистом. В качестве альтернативного варианта – вы можете оставить сообщение с вопросами, и на него очень быстро ответят. Я заказывала памятник, для крёстной спустя год после её смерти, сделали быстро.
Re: Памятник
Надгробия и памятники для обустройства могилы из гранита где заказать?
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