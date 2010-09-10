Сигнальное ограждение
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Сигнальное ограждение
Добрый день. Начальник попросил меня найти для сотрудничества компанию, которая занимается продажей сигнальных ограждений с доставкой по стране. Есть ли у вас на примете такие организации?
Re: Сигнальное ограждение
Да, есть одна. Я сама изучила больше десятка сайтов, чтобы в первую очередь можно было сравнить ценовую политику, а потом уже только – оставить заявку на покупки сигнальных ограждений. Советую вам вот сюда заглянуть, чтобы потом прогуляться по каталогу, и сформировать заказ для дальнейшей его отправки менеджеру на подтверждение. Удобно, быстро и просто – радует, что даже никуда идти не нужно, чтобы покупку совершить и поэтому, я не смогла пройти мимо вашего сообщения, решила отписаться и помочь принять правильное решение.
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