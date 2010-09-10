Сигнальное ограждение

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сигнальное ограждение

Сообщение zevc » Сегодня, 12:56

Добрый день. Начальник попросил меня найти для сотрудничества компанию, которая занимается продажей сигнальных ограждений с доставкой по стране. Есть ли у вас на примете такие организации?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сигнальное ограждение

Сообщение klonik » Сегодня, 13:48

Да, есть одна. Я сама изучила больше десятка сайтов, чтобы в первую очередь можно было сравнить ценовую политику, а потом уже только – оставить заявку на покупки сигнальных ограждений. Советую вам вот сюда заглянуть, чтобы потом прогуляться по каталогу, и сформировать заказ для дальнейшей его отправки менеджеру на подтверждение. Удобно, быстро и просто – радует, что даже никуда идти не нужно, чтобы покупку совершить и поэтому, я не смогла пройти мимо вашего сообщения, решила отписаться и помочь принять правильное решение.
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