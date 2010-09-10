Натяжной потолок
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Натяжной потолок
Приветствую, вас. Давно пора заказать в гостиную натяжные потолки, и пока я только просматриваю в интернете условия сотрудничества, которыми готовы порадовать разные компании. Расскажите, где вы заказывали натяжные потолки не так давно?
Re: Натяжной потолок
Здравствуйте. Я вас прекрасно понимаю, потому что сама просмотрела больше десятка сайтов московских компаний, а потом только решила остановиться на предложении о сотрудничестве с одной организацией. Потолки отзывы на странице k-potolki.ru вы можете почитать и только потом прозвонить по указанному номеру телефона и оставить заявку на замер и в дальнейшем установку натяжных потолков. Мне нравится уровень сервиса, он просто на высоте и поэтому – не смогла пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и помочь советом.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя