Сообщение klonik » Сегодня, 11:25

Приветствую, вас. Я никак не могу выбор остановить на предложении о сотрудничестве с одной кредитной организацией, чтобы можно было оформить займ уже через несколько минут. Есть ли у вас на примете такие конторы? Буду благодарна за ответы и советы со стороны.