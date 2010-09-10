Сообщение klonik » Сегодня, 11:33

Всем привет. Мне стало интересно, можно ли заказать проект интерьера кафе, не выходя из дома? Поэтому, решила написать вам и поинтересоваться, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы ознакомиться с условиями сотрудничества и ценами?