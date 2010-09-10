Интерьер кафе
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Интерьер кафе
Всем привет. Мне стало интересно, можно ли заказать проект интерьера кафе, не выходя из дома? Поэтому, решила написать вам и поинтересоваться, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы ознакомиться с условиями сотрудничества и ценами?
Re: Интерьер кафе
Добрый день. Я вас прекрасно понимаю, потому что сама в интернете изучила больше десятка сайтов, а потом уже только решила воспользоваться услугами и помощью одной компании и вам советую поступать также – сравнивать цены между собой. На странице vipdesigner.ru интерьер кафе вы можете изучить, какие реализованные проекты представлены, а потом уже только оставлять свою заявку на ведение сотрудничества. Мне нравится сам процесс поиска, есть возможность, не выходя из дома сравнивать фотографии и вносить свои корректировки, или просто вдохновляться картинками, чтобы придумать что-то своё.
Re: Интерьер кафе
Идеально интерьер кафе добавит озеленение. Допустим можно поставить живые цветы, если не хотите большой мороки с поливом, то можно искусственные, они не менее красивые. Вот в этом интернет - магазине https://greendekor.ru/katalog/iskusstvennyie-rasteniya/lavryi-samshityi-i-tui/ , есть большой выбор цветов живых и искусственных. Мне нравятся особенно лавры, к ним входит и кипарис. Идеально подойдет для интерьера кафе и ресторанов, смотрится шикарно.
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