Интерьер кафе

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Интерьер кафе

Сообщение klonik » 19 ноя 2020, 11:33

Всем привет. Мне стало интересно, можно ли заказать проект интерьера кафе, не выходя из дома? Поэтому, решила написать вам и поинтересоваться, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы ознакомиться с условиями сотрудничества и ценами?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Интерьер кафе

Сообщение zevc » 19 ноя 2020, 12:39

Добрый день. Я вас прекрасно понимаю, потому что сама в интернете изучила больше десятка сайтов, а потом уже только решила воспользоваться услугами и помощью одной компании и вам советую поступать также – сравнивать цены между собой. На странице vipdesigner.ru интерьер кафе вы можете изучить, какие реализованные проекты представлены, а потом уже только оставлять свою заявку на ведение сотрудничества. Мне нравится сам процесс поиска, есть возможность, не выходя из дома сравнивать фотографии и вносить свои корректировки, или просто вдохновляться картинками, чтобы придумать что-то своё.
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Интерьер кафе

Сообщение Alisik » Сегодня, 10:00

Идеально интерьер кафе добавит озеленение. Допустим можно поставить живые цветы, если не хотите большой мороки с поливом, то можно искусственные, они не менее красивые. Вот в этом интернет - магазине https://greendekor.ru/katalog/iskusstvennyie-rasteniya/lavryi-samshityi-i-tui/ , есть большой выбор цветов живых и искусственных. Мне нравятся особенно лавры, к ним входит и кипарис. Идеально подойдет для интерьера кафе и ресторанов, смотрится шикарно.
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