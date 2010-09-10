Сообщение zevc » 13 минут назад

Всем привет. Мне посоветовали в интернете просмотреть как минимум несколько сайтов, а потом только выбрать одно казино для ведения сотрудничества. Я отправилась просматривать информацию теоретического плана и без ваших советов точно не обойтись. Что скажете?