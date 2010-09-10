Сообщение klonik » Сегодня, 16:38

Приветствую, вас. Было бы неплохо выбор остановить на какой-то одной компании в интернете, чтобы заказать автоматические ворота с доставкой по стране. Расскажите, куда вам уже приходилось заглядывать и какие ворота вы выбрали?