Брокер форекс

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Брокер форекс

Сообщение zevc » 20 ноя 2020, 17:57

Добрый день. Никак не получается выбор остановить свой на одном Форекс брокере и поэтому – решила с вами посоветоваться и спросить. Куда стоит заглянуть, чтобы сразу указать личные данные и пройти регистрационный процесс?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Брокер форекс

Сообщение klonik » 20 ноя 2020, 18:15

Здравствуйте. Я сама пыталась выбор остановить на одном Форекс брокере, и оказалось, что есть возможность прогуляться по страницам разных сайтов, а потом уже только взять на заметку отдельные сайты. И вам советую поступать также, вот здесь изучить условия сотрудничества, а потом только кликнуть мышкой и завершить процедуру регистрационного процесса на официальном сайте брокера. Можно и нужно выбирать только надёжные компании, которые хорошо себя зарекомендовали эти последние несколько лет. Так, что отбрасывайте в сторону все сомнения и становитесь ответственным и серьёзным трейдером.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Брокер форекс

Сообщение gonchar84 » 14 дек 2020, 15:21

А вы сейчас услугами какого пользуетесь?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Брокер форекс

Сообщение derigor » 14 дек 2020, 15:26

zevc писал(а):Добрый день. Никак не получается выбор остановить свой на одном Форекс брокере и поэтому – решила с вами посоветоваться и спросить. Куда стоит заглянуть, чтобы сразу указать личные данные и пройти регистрационный процесс?


В таком случае вам лучше посетить forex официальный сайт https://www.instaforex.com/ru/ . Там есть статьи про брокеров, написано какие надежные и какие условия они предлагают. Изучите, потом выбирайте к какому обращаться..
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 392
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Брокер форекс

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 13:38

Тоже занимаюсь выбором брокера, это действительно сложно
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Брокер форекс

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:57

Думаю, что с помощью этого сайта https://tradersunion.com/ru/luchshie-foreks-brokeri/ Вам будет легче сделать свой выбор. Так как здесь список только надежных брокеров, с хорошими условиями торговли. Например, у меня брокер Roboforex, меня устраивает, никаких проблем за все время работы (а это более двух лет) с ним не было.
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