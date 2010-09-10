Брокер форекс
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Брокер форекс
Добрый день. Никак не получается выбор остановить свой на одном Форекс брокере и поэтому – решила с вами посоветоваться и спросить. Куда стоит заглянуть, чтобы сразу указать личные данные и пройти регистрационный процесс?
Re: Брокер форекс
Здравствуйте. Я сама пыталась выбор остановить на одном Форекс брокере, и оказалось, что есть возможность прогуляться по страницам разных сайтов, а потом уже только взять на заметку отдельные сайты. И вам советую поступать также, вот здесь изучить условия сотрудничества, а потом только кликнуть мышкой и завершить процедуру регистрационного процесса на официальном сайте брокера. Можно и нужно выбирать только надёжные компании, которые хорошо себя зарекомендовали эти последние несколько лет. Так, что отбрасывайте в сторону все сомнения и становитесь ответственным и серьёзным трейдером.
Re: Брокер форекс
А вы сейчас услугами какого пользуетесь?
Re: Брокер форекс
zevc писал(а):Добрый день. Никак не получается выбор остановить свой на одном Форекс брокере и поэтому – решила с вами посоветоваться и спросить. Куда стоит заглянуть, чтобы сразу указать личные данные и пройти регистрационный процесс?
В таком случае вам лучше посетить forex официальный сайт https://www.instaforex.com/ru/ . Там есть статьи про брокеров, написано какие надежные и какие условия они предлагают. Изучите, потом выбирайте к какому обращаться..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 392
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Брокер форекс
Тоже занимаюсь выбором брокера, это действительно сложно
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 261
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Брокер форекс
Думаю, что с помощью этого сайта https://tradersunion.com/ru/luchshie-foreks-brokeri/ Вам будет легче сделать свой выбор. Так как здесь список только надежных брокеров, с хорошими условиями торговли. Например, у меня брокер Roboforex, меня устраивает, никаких проблем за все время работы (а это более двух лет) с ним не было.
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