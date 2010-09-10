Сообщение klonik » 14 минут назад

Начальство поставило задачу: собрать всех сотрудников в выходной день на природе с целью укрепления командного духа. Тематики нет, четких требований тоже. Как правильно организовать вылазку, нас ведь больше тридцати человек. От этого мероприятия зависит мое повышение, помогите, пожалуйста!!!