Сообщение klonik » 21 ноя 2020, 11:24

Приветствую, вас. Мне стало интересно, можно ли выбрать сайт знакомств, который не просит денег за продвижение своего аккаунта в сети? Решила написать вам и поинтересоваться, наверняка кому-то из вас уже приходилось посещать такие сайты?