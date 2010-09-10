Бесплатные сайты знакомств
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Бесплатные сайты знакомств
Приветствую, вас. Мне стало интересно, можно ли выбрать сайт знакомств, который не просит денег за продвижение своего аккаунта в сети? Решила написать вам и поинтересоваться, наверняка кому-то из вас уже приходилось посещать такие сайты?
Re: Бесплатные сайты знакомств
Да, и я не так давно сама просмотрела больше десятка сайтов, а потом только решила остановиться на одном из них и сразу регистрационный процесс пройти. Вот здесь https://yandex.ru/q/question/besplatnye ... _1fc03e35/ расписана действительно полезная информация и она вам точно пригодится – какой сайт знакомств выбрать и с чего начать своё путешествие по этому безграничному миру новых возможностей. Очень важно – указывать в анкете только реальные данные и факты о себе, в том числе, и фотку свою загружать. Поэтому, я решила отписаться и помочь принять правильное решение вам, сразу после досконального изучения сайта в онлайн формате.
Re: Бесплатные сайты знакомств
Так сейчас же проще через приложения сидеть, разве нет?
Re: Бесплатные сайты знакомств
Насколько я знаю, такие сайты с платными возможностями есть, но это скорее дополнение, а не основа, т.е. если не хотите, можете ничего не платить. Но раз такое дело, то рекомендую вам ознакомиться с этим рейтингом лучших сайтов знакомств https://ratedate.ru/znakomstva-bez-registracii, и выбрать что-нибудь оттуда.
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