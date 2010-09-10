Подарочный сертификат

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Подарочный сертификат

Сообщение parma » 21 ноя 2020, 23:29

Чтобы сделать интересный подарок близкому, приобретайте сертификат на https://kava.ua/uk/certificates эмоции от использования у счастливчика, получившего такой презент, будут будоражить кровь до конца жизни. Обращайтесь!
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 322
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Подарочный сертификат

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:06

Я искал в подарок для родственников и родителям вакуумный упаковщик и нашёл его здесь https://mosoptom.ru/ так как сайт с оптовыми продажами я заказал аж 6 шт, а то и себе захотел, у них удобная оплата.
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