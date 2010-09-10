Подарочный сертификат
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Подарочный сертификат
Чтобы сделать интересный подарок близкому, приобретайте сертификат на https://kava.ua/uk/certificates эмоции от использования у счастливчика, получившего такой презент, будут будоражить кровь до конца жизни. Обращайтесь!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 322
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Подарочный сертификат
Я искал в подарок для родственников и родителям вакуумный упаковщик и нашёл его здесь https://mosoptom.ru/ так как сайт с оптовыми продажами я заказал аж 6 шт, а то и себе захотел, у них удобная оплата.
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