Термопресс плоский
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Термопресс плоский
Хотим заказать новый термопресс. Только вот сейчас роль играет качество и конечно же цена. Кто знает где продаются хорошие?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Термопресс плоский
Ну цена и так на них никогда низкой не была, но есть у вас большой объем работы то конечно же нужно смотреть на характеристики. Мы когда искали поставщика, то если не ошибаюсь около двух недель потратили. И наконец-то нашли компанию Первый офис , у которых есть разнообразное полиграфическое оборудование крутого качества.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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