Термопресс плоский

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Термопресс плоский

Сообщение Яно4ка » 23 ноя 2020, 11:25

Хотим заказать новый термопресс. Только вот сейчас роль играет качество и конечно же цена. Кто знает где продаются хорошие?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Термопресс плоский

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 23:34

Ну цена и так на них никогда низкой не была, но есть у вас большой объем работы то конечно же нужно смотреть на характеристики. Мы когда искали поставщика, то если не ошибаюсь около двух недель потратили. И наконец-то нашли компанию Первый офис , у которых есть разнообразное полиграфическое оборудование крутого качества.
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