Входные двери в квартиру

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Входные двери в квартиру

Сообщение TanyaLoy » Вчера, 02:46

Всем привет! Ребята, кто недавно менял входные двери? Что можете посоветовать?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Входные двери в квартиру

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 21:02

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Ребята, кто недавно менял входные двери? Что можете посоветовать?


Ой, да, знакомо, тоже недавно поменяли двери в доме. Долго были в активном поиске оптимального соотношения цены и качества. В результате воспользовались услугами компании https://teplidveri.com.ua/ru И не прогадали! Большой ассортимент входных дверей, много интересных моделей, отличаются надежностью и высоким качеством.

В общем, остановились на вот таком варианте:

Изображение
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