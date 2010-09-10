Входные двери в квартиру
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Входные двери в квартиру
Всем привет! Ребята, кто недавно менял входные двери? Что можете посоветовать?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Входные двери в квартиру
TanyaLoy писал(а):Всем привет! Ребята, кто недавно менял входные двери? Что можете посоветовать?
Ой, да, знакомо, тоже недавно поменяли двери в доме. Долго были в активном поиске оптимального соотношения цены и качества. В результате воспользовались услугами компании https://teplidveri.com.ua/ru И не прогадали! Большой ассортимент входных дверей, много интересных моделей, отличаются надежностью и высоким качеством.
В общем, остановились на вот таком варианте:
Re: Входные двери в квартиру
Мы разные двери смотрели, предложений на рынке достаточного много, а вот для себя еще и фурнитуру выделили https://furniturapremium.ru/ тут отличный выбор премиальной фурнитуры.
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