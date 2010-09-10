Входные двери в квартиру

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Входные двери в квартиру

Сообщение TanyaLoy » 24 ноя 2020, 02:46

Всем привет! Ребята, кто недавно менял входные двери? Что можете посоветовать?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Входные двери в квартиру

Сообщение karina_bogdanova » 24 ноя 2020, 21:02

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Ребята, кто недавно менял входные двери? Что можете посоветовать?


Ой, да, знакомо, тоже недавно поменяли двери в доме. Долго были в активном поиске оптимального соотношения цены и качества. В результате воспользовались услугами компании https://teplidveri.com.ua/ru И не прогадали! Большой ассортимент входных дверей, много интересных моделей, отличаются надежностью и высоким качеством.

В общем, остановились на вот таком варианте:

Изображение
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Входные двери в квартиру

Сообщение vikont » 30 минут назад

Мы разные двери смотрели, предложений на рынке достаточного много, а вот для себя еще и фурнитуру выделили https://furniturapremium.ru/ тут отличный выбор премиальной фурнитуры.
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