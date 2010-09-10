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karina_bogdanova Гость RZN.info Сообщения: 68 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33 Re: Входные двери в квартиру Цитата Сообщение karina_bogdanova » 24 ноя 2020, 21:02 TanyaLoy писал(а): Всем привет! Ребята, кто недавно менял входные двери? Что можете посоветовать?



Ой, да, знакомо, тоже недавно поменяли двери в доме. Долго были в активном поиске оптимального соотношения цены и качества. В результате воспользовались услугами компании



В общем, остановились на вот таком варианте:



Ой, да, знакомо, тоже недавно поменяли двери в доме. Долго были в активном поиске оптимального соотношения цены и качества. В результате воспользовались услугами компании https://teplidveri.com.ua/ru И не прогадали! Большой ассортимент входных дверей, много интересных моделей, отличаются надежностью и высоким качеством.В общем, остановились на вот таком варианте: Вернуться к началу

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