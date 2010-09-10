Кредит
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Кредит
Приветствую, вас. Если честно, то раньше мне никогда не приходилось оформлять в интернете микрозаймы и поэтому - решила написать вам и проконсультироваться. Услугами, какой финансовой конторы, стоит воспользоваться в ближайшее время?
Re: Кредит
Добрый день. Я сама просмотрела больше десятка сайтов, а потом уже только решила остановиться на одной кредитной конторе и оставить заявку на рассмотрение сотруднику компании. Вот здесь https://www.kredito24.ru/content нашла полезные статьи о том, как с умом распорядиться займом, какую сумму стоит брать и как быть со сроками погашения своей задолженности. Не стесняйтесь консультироваться по интересующим вопросам, вам обязательно помогут разобраться во всех деталях и нюансах этой системы. Только первый раз мне было неловко брать деньги в долг, а потом быстро погасила займ.
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