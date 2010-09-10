Сообщение klonik » Сегодня, 11:51

Приветствую, вас. Если честно, то раньше мне никогда не приходилось оформлять в интернете микрозаймы и поэтому - решила написать вам и проконсультироваться. Услугами, какой финансовой конторы, стоит воспользоваться в ближайшее время?