Сообщение klonik » Сегодня, 11:58

Приветствую, вас. Как по мне, то лучше будет оформить заявку на предоставление услуги – продажа квартиры в одной из риэлторских контор. Можете отписаться и помочь советом, куда стоит заглянуть прямо сейчас?