Риэлторская компания

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Риэлторская компания

Сообщение klonik » Сегодня, 11:58

Приветствую, вас. Как по мне, то лучше будет оформить заявку на предоставление услуги – продажа квартиры в одной из риэлторских контор. Можете отписаться и помочь советом, куда стоит заглянуть прямо сейчас?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Риэлторская компания

Сообщение zevc » Сегодня, 13:41

Понимаю вас, потому что мне самой пришлось потратить больше часа свободного времени на процедуру ознакомления с информацией в интернете, а потом только – выбор остановила на одном сайте. На странице metry06.kz можно в любое время оставить заявку на продажу квартиры, сотрудники риэлторской конторы метры Атырау всегда готовы помочь словом и делом. И я сама не так давно просматривала в интернете отзывы о работе разных компаний и спустя время остановилась на этой риэлторской конторе. Не стесняйтесь задавать вопросы, получите ответы на них, и останется только подождать, пока ваша недвижимость будет продана.
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