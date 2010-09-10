Сдать Латунь
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Сдать Латунь
Где можно сдать Латунь в Питере?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Сдать Латунь
По выгодной стоимости Вы можете сдать в Санкт-Петербурге здесь Сотрудники компании быстро и качество производят оценку, сортировку и прием втормета на переплавку. Вывоз такого металлолома производится специальным автотранспортом компании. С ними выгодно иметь дело, так как вывозят лом вовремя, и в указанные сроки.
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