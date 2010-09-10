Сдать Латунь

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Сдать Латунь

Сообщение РусланР » 44 минуты назад

Где можно сдать Латунь в Питере?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Сдать Латунь

Сообщение Наташа Швец » 26 минут назад

По выгодной стоимости Вы можете сдать в Санкт-Петербурге здесь Сотрудники компании быстро и качество производят оценку, сортировку и прием втормета на переплавку. Вывоз такого металлолома производится специальным автотранспортом компании. С ними выгодно иметь дело, так как вывозят лом вовремя, и в указанные сроки.
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