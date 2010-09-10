Ставки на спорт
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ставки на спорт
Всем привет, кто ставит ставки, посоветуйте каких букмекеров лучше выбрать?
Re: Ставки на спорт
Тяжело что-то советовать,потому что тут как в жизни,пока не перепробуешь все, то не поймешь. Для меня в приоритете букмекерская контора 1хбет Все легально, чисто и главное беспрепятственный вывод денег при ставке. Каждому беттеру будет интересно ознакомиться с информацией о ставках и конторах. И еще можно скачать 1хбет на андроид У данного букмекера одни из лучших коэффициентов на события, по сравнению с конкурентами. Широкие линейки игр и ставок.
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