Сообщение zevc » Сегодня, 11:23

Доброго дня. Потрібно терміново обрати та купити для найкращого друга срібний ланцюжок, тому я вирішила відписатися та проконсультувати з цього приводу. Скажіть, куди саме треба зараз заглянути?