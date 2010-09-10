Свечи на автомобиль

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Свечи на автомобиль

Сообщение zevc » Сегодня, 11:39

Пришла пора заменить свечи на автомобиль, какие фирмы брать советуете? Какой тип свечи наиболее лучший? Что посоветуете?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Свечи на автомобиль

Сообщение klonik » Сегодня, 12:44

Последнее время все чаще рекламируют иридиевые свечи, они, конечно. Самые дорогие, по сравнению с никелевыми, но вот насколько в реалии лучше я не смогу – пока опыта замены иридиевых свечей нет, пробег сказать не могу. Производят приличные свечи не так много фирм: в первую очередь это корейцы киа/хендэ, потом бош и маяк, по ценам смотрите тут https://avtokrepeg.net/ . Остальные производители сильно уступают в качестве указанным…
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