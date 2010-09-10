Свечи на автомобиль
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Свечи на автомобиль
Пришла пора заменить свечи на автомобиль, какие фирмы брать советуете? Какой тип свечи наиболее лучший? Что посоветуете?
Re: Свечи на автомобиль
Последнее время все чаще рекламируют иридиевые свечи, они, конечно. Самые дорогие, по сравнению с никелевыми, но вот насколько в реалии лучше я не смогу – пока опыта замены иридиевых свечей нет, пробег сказать не могу. Производят приличные свечи не так много фирм: в первую очередь это корейцы киа/хендэ, потом бош и маяк, по ценам смотрите тут https://avtokrepeg.net/ . Остальные производители сильно уступают в качестве указанным…
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