Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.



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parma Гость RZN.info Сообщения: 87 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Квест комната Цитата Сообщение parma » Сегодня, 00:20 Побывали в очередной квест- комнате "Мумия" от сети https://lviv.xroom.com.ua/ua/ . Очень очень понравилось. Невероятно красивая и яркая комната. Декорации очень реалистичные. Это даже сбивает с толку. Несколько раз отвлеклись от заданий чтоб рассмотреть все хорошенько. В общем супер! Вернуться к началу

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