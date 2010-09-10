Квест комната
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Квест комната
Побывали в очередной квест- комнате "Мумия" от сети https://lviv.xroom.com.ua/ua/. Очень очень понравилось. Невероятно красивая и яркая комната. Декорации очень реалистичные. Это даже сбивает с толку. Несколько раз отвлеклись от заданий чтоб рассмотреть все хорошенько. В общем супер!
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