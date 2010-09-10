Квест комната

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Квест комната

Сообщение parma » Сегодня, 00:20

Побывали в очередной квест- комнате "Мумия" от сети https://lviv.xroom.com.ua/ua/. Очень очень понравилось. Невероятно красивая и яркая комната. Декорации очень реалистичные. Это даже сбивает с толку. Несколько раз отвлеклись от заданий чтоб рассмотреть все хорошенько. В общем супер!
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