Зависимость у мужа
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 194
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Зависимость у мужа
Добрый день. У меня муж после заработков, начал конкретно налегать на алкоголь, я уже не знаю как ему донести, что у него зависимость с которой нужно бороться. Как поступить в этой нелегкой ситуации?
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