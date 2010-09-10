Зависимость у мужа

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Зависимость у мужа

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:31

Добрый день. У меня муж после заработков, начал конкретно налегать на алкоголь, я уже не знаю как ему донести, что у него зависимость с которой нужно бороться. Как поступить в этой нелегкой ситуации?
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