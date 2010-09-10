Сообщение Наташа Швец » 26 ноя 2020, 11:31

Добрый день. У меня муж после заработков, начал конкретно налегать на алкоголь, я уже не знаю как ему донести, что у него зависимость с которой нужно бороться. Как поступить в этой нелегкой ситуации?