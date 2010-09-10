Зависимость у мужа
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 212
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Зависимость у мужа
Добрый день. У меня муж после заработков, начал конкретно налегать на алкоголь, я уже не знаю как ему донести, что у него зависимость с которой нужно бороться. Как поступить в этой нелегкой ситуации?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 341
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Зависимость у мужа
Добрый день, есть ряд причин от которых человек прибегает к алкоголю, вы пробовали разобраться в этом? У нас была ситуация с отцом, который имел зависимость и полностью ее отрицал. Мы и кодировали его, и капали в больнице, все абсолютно без толку. Главное, это принять эту болезнь и правильно действовать, чтобы ее победить. Мы приняли бесплатные консультации от https://www.consmed.ru/news/view/1835/ Сonsmed, вам также стоит прочесть все пункты и выяснить на какой стадии сейчас алкоголизм. А после уже можно браться за дело, тем более сейчас есть препараты которые вернут прежнюю трезвую жизнь. Удачи вам и здоровья.
Re: Зависимость у мужа
Во всяком случае, чтобы быстро и эффективно излечиться от алкоголизма и наркомании, вам следует обратить внимание на этот реабилитационный центр https://med-zahid.com.ua/filialy/narkol ... tr-odessa/ обращайтесь!
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей