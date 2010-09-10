Отопление
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Отопление
Здравствуйте! Переехали в частный дом, в нем сейчас множество недоделок. В том числе необходимо полностью решать вопрос с системой отопления. Что лучше использовать в качестве временной меры: конвектор или термовентилятор?
Re: Отопление
Добрый день! Здесь зависит от того, в каком именно помещении вы будете использовать прибор и какие цели преследуете. У меня, например, стоит конвектор в частном доме, но я им пользуюсь не на постоянной основе. Брал вот тут https://home.1k.by/climate-heaters/ , цена приемлемая. Но, повторюсь, вам для начала стоит определиться с тем, что вы вообще хотите и как часто будете использовать.
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