Сообщение klonik » Сегодня, 12:02

Здравствуйте! Переехали в частный дом, в нем сейчас множество недоделок. В том числе необходимо полностью решать вопрос с системой отопления. Что лучше использовать в качестве временной меры: конвектор или термовентилятор?