Покупка авто
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 194
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Покупка авто
Поделюсь с Вами своей историей, может понравиться и Вы купите себе такую же машину)) Вообщем, решили мы с мужем поменять свой автомобиль. До этого ездили на Ниссане, прослужил он нам 4 года, долго думали продавать его или нет. В итоге решили, и поехали за новым автомобилем, долго выбирали, пока нам не посоветовали Volvo v90 cross country муж выбирал соотношение цена-качество, а я по внешнему виду, ну и цвет конечно же. Я в таком восторге от машины, Вы не поверите, внутри - подогрев руля, сидений, режим работы акпп (спортивный и нормальный), подогрев лобового стекла, вроде бы ничего не забыло. Пока на обкатке ездим более 3-х т. оборотов и по скорости не больше 80км/ч.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость