Сообщение zevc » Сегодня, 11:38

Поздравьте меня, мне наконец-то одобрили ипотеку и теперь я счастливый раб банка на ближайшие пятнадцать лет. Но я счастлива, жить на съемной квартире с соседями маргинального поведения сил уже больше нет. Ключи на руках будут завтра, можно ли как-то организовать переезд тоже завтра?