Переезд

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Переезд

Сообщение zevc » Сегодня, 11:38

Поздравьте меня, мне наконец-то одобрили ипотеку и теперь я счастливый раб банка на ближайшие пятнадцать лет. Но я счастлива, жить на съемной квартире с соседями маргинального поведения сил уже больше нет. Ключи на руках будут завтра, можно ли как-то организовать переезд тоже завтра?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Переезд

Сообщение klonik » Сегодня, 14:49

zevc писал(а):Поздравьте меня, мне наконец-то одобрили ипотеку и теперь я счастливый раб банка на ближайшие пятнадцать лет. Но я счастлива, жить на съемной квартире с соседями маргинального поведения сил уже больше нет. Ключи на руках будут завтра, можно ли как-то организовать переезд тоже завтра?

Здравствуйте. Поздравляю, не так ипотека страшна, как ее малюют, это лучше, чем жить в съемной квартире. Быстро переехать можно только при помощи специалистов. Поверьте, паковать и грузить вещи очень муторно. Я бы вас вот сюда http://agentstvo-pereezdov.ru отправила, коллега с работы обращалась и осталась довольна. Говорит, ни пылинки на мебели не было, не то что царапины.
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