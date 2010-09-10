Переезд
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Переезд
Поздравьте меня, мне наконец-то одобрили ипотеку и теперь я счастливый раб банка на ближайшие пятнадцать лет. Но я счастлива, жить на съемной квартире с соседями маргинального поведения сил уже больше нет. Ключи на руках будут завтра, можно ли как-то организовать переезд тоже завтра?
Re: Переезд
zevc писал(а):Поздравьте меня, мне наконец-то одобрили ипотеку и теперь я счастливый раб банка на ближайшие пятнадцать лет. Но я счастлива, жить на съемной квартире с соседями маргинального поведения сил уже больше нет. Ключи на руках будут завтра, можно ли как-то организовать переезд тоже завтра?
Здравствуйте. Поздравляю, не так ипотека страшна, как ее малюют, это лучше, чем жить в съемной квартире. Быстро переехать можно только при помощи специалистов. Поверьте, паковать и грузить вещи очень муторно. Я бы вас вот сюда http://agentstvo-pereezdov.ru отправила, коллега с работы обращалась и осталась довольна. Говорит, ни пылинки на мебели не было, не то что царапины.
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