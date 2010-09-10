Сообщение zevc » Сегодня, 11:59

Не знаю, как разобраться в схеме подключения проходного выключателя и поэтому, решила написать вам и поинтересоваться. Где об этом можно почитать прямо сейчас? Заранее, спасибо, за ответы и советы.