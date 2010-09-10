Проходной выключатель

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Проходной выключатель

Сообщение zevc » Сегодня, 11:59

Не знаю, как разобраться в схеме подключения проходного выключателя и поэтому, решила написать вам и поинтересоваться. Где об этом можно почитать прямо сейчас? Заранее, спасибо, за ответы и советы.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Проходной выключатель

Сообщение klonik » Сегодня, 14:59

Приветствую, вас. Я не так давно просматривала в интернете многочисленные сайты с полезной информацией, а потом только остановилась на одной информационной площадке. Вы можете стать сами себе электриком, если будете следовать простым и чётким инструкциям. На странице http://electricvdome.ru размещены публикации, которые в любом случае окажутся полезными и помогут принять правильное решение о том, стоит ли выполнять самостоятельно все действия или же попросить кого-то из друзей и близких помочь вам. Уже больше года как парень от меня ушёл, и за это время я научилась самостоятельно чинить электроприборы в квартире.
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