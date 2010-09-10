Ягуар

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Ягуар

Сообщение РусланР » Сегодня, 12:12

Купил себе Jaguar xe полностью ней довольный. Машина практичная, маневренная и с хорошей проходимостью. Для большего города, идеально подойдет, так как ее небольшие размеры, помогут легко маневрировать в потоке пробки, да и с парковкой проблем никаких нет. Салон удобный и просторный, мягкие кресла, на которых не устаешь сидеть. Если хотите купить Jaguar , берите и не раздумывайте.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей