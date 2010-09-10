Ягуар
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Ягуар
Купил себе Jaguar xe полностью ней довольный. Машина практичная, маневренная и с хорошей проходимостью. Для большего города, идеально подойдет, так как ее небольшие размеры, помогут легко маневрировать в потоке пробки, да и с парковкой проблем никаких нет. Салон удобный и просторный, мягкие кресла, на которых не устаешь сидеть. Если хотите купить Jaguar , берите и не раздумывайте.
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