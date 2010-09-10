Программные продукты для игорного бизнеса

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Программные продукты для игорного бизнеса

Сообщение zevc » 19 минут назад

Добрый день. Я никак не могу выбор остановить свой на одной компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для казино. Есть ли у вас на примете такие организации? Буду благодарна за ответы и высказанные мнения, потому что для меня этот вопрос очень важен сейчас.
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