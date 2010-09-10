Программные продукты для игорного бизнеса
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Программные продукты для игорного бизнеса
Добрый день. Я никак не могу выбор остановить свой на одной компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для казино. Есть ли у вас на примете такие организации? Буду благодарна за ответы и высказанные мнения, потому что для меня этот вопрос очень важен сейчас.
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